Дюков считает, что российским судьям следует равняться на арбитров Англии

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об уровне отечественных судей.

«Кашшаи считает, что по количеству нарушений в матче мы соответствуем статистике чемпионатов Испании, Италии, Германии. Но я бы не останавливался на достигнутом.

Для меня образец – английский чемпионат. Там количество нарушений на 20% ниже, чем у нас. Хотя интенсивность там выше. И свистят там реже.

Есть арбитры, которые дают бороться в РПЛ и поднимают планку дозволенного высоко, как в лучших образцах судейства в европейских чемпионатах. Но есть арбитры, которые продолжают свистеть каждый контакт, как в баскетболе. Это то направление, в котором мы должны поработать», – цитирует Дюкова «РИА Новости».