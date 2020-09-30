Александр Дюков: Есть вопросы по VAR. Его работа пока не устраивает

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил работу VAR, а также назвал главную цель организации в этом направлении.

«Есть вопросы по VAR. То, как он работает, нас пока не устраивает. И если говорить об ошибках VAR, то это четыре ошибки. Если говорить о матче «Зенит» – «Урал», то это была ошибка VAR.

VAR не только ошибается, но и помогает. Было 18 правильных вмешательств. По невмешательствам: если по прошлому сезону за девять туров ошибок было 40, то есть четыре ключевые ошибки на тур, то в этом сезоне – 19. Такое количество ошибок нас не устраивает. Мы должны работать в этом направлении. Следующая отметка – чтобы было не больше одной ключевой ошибки за тур. Потом уже будем думать о новом уровне», – цитирует Дюкова «РИА Новости».