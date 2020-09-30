«Бавария» вступила в борьбу с «Лейпцигом» и «Эвертоном» за Лемара

По информации Sport Bild, руководство мюнхенской команды рассматривает вариант с арендой 24-летнего француза на один сезон. Сам футболист намерен сменить команду в нынешнее трансферное окно, так как не получает достаточно игрового времени в составе «матрасников».

Помимо баварцев, игроком интересуются «РБ Лейпциг», «Эвертон», а также несколько клубов лиги 1.

Лемар перешел в «Атлетико» в июле 2018 года из «Монако» за 70 миллионов евро. В общей сложности он провел за мадридцев 72 матча, забил три гола и отдал шесть ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро.