Александр Дюков: До Нового года РПЛ и другие лиги смогут провести запланированные матчи

Президент РФС Александр Дюков рассказал о планах организации на фоне непростой ситуации из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас динамика негативная. Мы видим, что ситуация становится более сложной. Безусловно, мы отслеживаем. Пока на данный момент не хочу вдаваться в детали и разбирать то, что происходит с точки зрения вирусологии и так далее. Мы на данный момент исходим из того, что до Нового года и РПЛ, и другие лиги смогут провести те матчи, которые были запланированы. Мы пока не видим серьезных предпосылок для того, чтобы рассматривать вопрос о приостановлении чемпионата», – цитирует Дюкова «РИА Новости».