Форвард «Барселоны» Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды

Как отмечается Sky Sports, 23-летний француз рассматривается руководством «красных дьяволов» в качестве усиления атакующей линии команды – речь идет об аренде на один сезон.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Ливерпуля».

Напомним, что «МЮ» не смог подписать вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Дембеле перешел в «Барселону» в августе 2017 года. За каталонцев он провел 75 матчей, забил 19 голов и отдал 16 ассистов. Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2022-го.