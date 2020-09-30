Александр Дюков: Широков – эмоциональный человек, жаль, что он совершил такой поступок

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о скандальных событиях вокруг Романа Широкова.

«Действительно, Романа Широкова я хорошо и давно знаю. Более того, после его завершения карьеры продолжаю с ним общаться. Мне жаль, что он совершил такой поступок. Сложно давать более точные оценки, поскольку я не в материале этого дела. Я не погружался, не пытался разобраться, что произошло, но, исходя из той информации, понятно, что он совершил проступок.

Я думаю, что в результате суд разберется и вынесет справедливое решение. Но Романа я знаю давно, он эмоциональный человек, эмоционально реагирует, это не дает основания для подобного рода поведения. Определенные выводы он, наверное, для себя уже сделал», – цитирует Дюкова «РИА Новости».

Напомним, 10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова во время товарищеского матча любительских команд.

Позже стало известно, что рефери попал в больницу и написал заявление в полицию. Добавим, что Широков уже извинился за свой поступок и пожелал арбитру скорейшего выздоровления.