Владислав Радимов: Честно говоря, мне не очень нравится игра «Краснодара» в выездных матчах

– Если честно, мне не очень нравится, как «Краснодар» играет на выезде. Но если они хотят претендовать на что-то серьезное, в гостях надо менять свой менталитет. «Краснодар» старается играть в свой футбол, но на чужом поле он пока выглядит более осторожным, – цитирует Радимова Sportbox.

Cегодня, 30 сентября, состоится ответная встреча между ПАОКом и «Краснодаром». Игра пройдет в Греции в 22:00 по московскому времени.

В первом матче российский клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе «быков» голами отметились Виктор Классон и Реми Кабелла. Соперник отметил забитым мячом Димитриса Пелкаса.