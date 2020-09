Баум стал новым главным тренером «Шальке»

Отмечается, что контракт немецкого специалиста с гельзенкирхенцами рассчитан на два года. Его ассистентом станет бывший защитник «кобальтовых» Налдо.

Напомним, что последним местом работы Баума была юношеская сборная Германии до 18 лет. В бундеслиге он тренировал «Аугсбург» в период с декабря 2016-го по апрель 2019 года.

27 сентября «Шальке» уволил Давида Вагнера с поста главного тренера клуба. В последних 18 матчах под его руководством команда не смогла одержать ни одной победы.

Manuel Baum has been appointed as #S04 head coach.



