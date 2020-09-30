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30 сентября 17:30
автор: Артур Гичунцев

Рональд Куман: Не думаю, что комментарий Месси сделает мою жизнь спокойнее

Ранее аргентинец заявил, что только воссоединившись команда сможет преодолеть кризис.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отреагировал на заявление Лионеля Месси, а также заявил, что хочет построить команду вокруг 33-летнего форварда.

«Не думаю, что комментарий Месси сделает мою жизнь спокойнее. Проблемы будут всегда, но если капитан призывает к единству, это всегда хорошо. Надеюсь, ситуация наладится.

Мы должны построить игру вокруг Лео. Наша задача – сделать так, чтоб он проявил свои лучшие качества. Чтобы сделать Месси счастливым, нужно побеждать», – цитирует Кумана Marca.

В данный момент «Барселона» занимает 10-е место в таблице, набрав три очка. 1 октября команда сыграет на выезде против «Сельты».

источник: «Советский спорт»
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