СМИ: Шомуродов будет получать в «Дженоа» 600 тысяч евро в год

Форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов продолжит карьеру в серии А. Об этом сообщает Champaionat.asia.

Согласно источнику, в четверг, 1 октября игрок сборной Узбекистана вылетит в Италию для прохождения медосмотра в «Дженоа».

Отмечается, что стороны уже договорились о контракте. По его условиям, футболист будет получать 600 тысяч евро в год.

Ранее сообщалось, что трансфер Шомуродова обойдется итальянцам в восемь млн евро.

Напомним, 25-летний нападающий играет за донской клуб с 2017 года. В его активе 91 матч, 18 голов и 12 голевых передач.