Защитник «Лиона» Андерсен может перейти в «Валенсию»

По информации AS, 24-летний датчанин является одним из вариантов усиления оборонительной линии испанской команды в нынешнее трансферное окно. Отмечается, что французский клуб готов отдать своего футболиста в аренду для получения игровой практики.

Кроме того, «Валенсия» присматривается к защитникам других команд – Даниэле Ругани («Ювентус») и Диогу Лейте («Порту») .

Андерсен перешел в «Лион» в июле 2019 года из «Сампдории» за 24 миллиона евро, подписав пятилетний контракт. Всего он провел за клуб 35 матчей, забил два гола и заработал пять желтых карточек.