Вадим Евсеев: Встреча с руководством республики изменила настроение «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев оставил запись в соцсети после встречи с властями республики.

«Провели сегодня тренировку. Вроде бы обычную, очередную. Но в то же время и нет. Встреча, которая была вчера у команды с руководством республики, изменила настроение. Мы услышали, что республика с нами. Что за команду переживают, что её не бросят.

Важно, что друг другу были сказаны нужные слова. Иногда резкие. Откровенные. Спасибо Ростиславу Мурзагулову за этот своевременный разговор, спасибо главе республики за его заботу об «Уфе». Ждём встречу с Радием Фаритовичем, должна состояться в ближайшее время», – написал специалист в своем Instagram, выложив несколько фото: