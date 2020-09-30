СМИ: Шунин и Н’Жи чуть не подрались в раздевалке

Голкипер «Динамо» Антон Шунин повздорил с форвардом бело-голубых Клинтоном Н’Жи.

Как сообщает Sport24.ru, в перерыве матча с «Химками» капитан москвичей призвал своих партнеров по команде выложиться на максимум и отдать должное главному тренеру Кириллу Новикову.

Многие поддержали его инициативу, однако, Н’Жи начал предъявлять претензии вратарю за пропущенный гол. После этого между футболистами произошла стычка, однако, их разняли партнеры по команде.

Напомним, столичный клуб проиграл «Химкам» (0:1) в девятом туре РПЛ, после чего тренер «Динамо» Кирилл Новиков был уволен с должности главного тренера.