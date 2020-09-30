Пакета сменил «Милан» на «Лион»

23-летний бразилец подписал с французским клубом пятилетний контракт. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.
Пакета стал игроком «Милана» в январе прошлого года. Он провел за «россонери» 44 игры, забил один гол и отдал три ассиста.
Ранее он защищал цвета «Фламенго», воспитанником академии которого и является. За бразильскую команду он отыграл 65 встреч, отличившись 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Bem-vindo Lucas Paquetá ! 🔴🔵#Paqueta2025 pic.twitter.com/Sqxk3ttQO3— Olympique Lyonnais (@OL) September 30, 2020