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30 сентября 20:08
автор: Владислав Корегин

Пакета сменил «Милан» на «Лион»

Пресс-служба «Лиона» объявила о переходе атакующего полузащитника «Милана» Лукаса Пакета.

23-летний бразилец подписал с французским клубом пятилетний контракт. Сумма сделки составила 20 миллионов евро.

Пакета стал игроком «Милана» в январе прошлого года. Он провел за «россонери» 44 игры, забил один гол и отдал три ассиста.

Ранее он защищал цвета «Фламенго», воспитанником академии которого и является. За бразильскую команду он отыграл 65 встреч, отличившись 13 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

источник: ФК «Лион»
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