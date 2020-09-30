«Крылья Советов» на выезде разгромил ставропольское «Динамо» в кубковом матче

Матч второго тура группового этапа Кубка России «Динамо» (Ставрополь) – «Крылья Советов» (Самара) закончился с результатом 1:4.

Защитник самарцев Сергей Божин открыл счет на 36-й минуте, а на 48-й Дмитрий Цыпченко увеличил перевес «Крыльев». Полузащитник «Динамо» Валерий Царукян «размочил» счет на 51-й, однако отыграться представитель ПФЛ не смог, пропустив еще два мяча в концовке.

На 89-й отличился Антон Зиньковский, а в компенсированное время – Владислав Сарвели (90+3).

«Крылья Советов» вышли на первое место в группе 7, набрав три очка после своей первой игры на групповой стадии. У «Динамо» тоже три очка, поскольку ставропольской команде была засчитана техническая победа из-за неявки «Ротора» на матч, который должен был состояться 23 сентября. Напомним, что волгоградцы отбывали карантин из-за вспышки коронавируса в клубе.

21 октября состоится решающий матч «Крылья Советов» – «Ротор». Победитель группы получит право сыграть в 1/8 финала.