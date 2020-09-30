«Специя» в меньшинстве обыграла «Удинезе»

В составе гостевой команды дублем отметился форвард Андрей Галабинов, забивший на 29-й и 95-й минутах.

Отметим, что во второй половине встречи капитан «орлят» Клаудио Терци был удален с поля за вторую желтую карточку.

Эта победа стала первой для «Специи» в своей истории выступлений в серии А – нынешний сезон является дебютным для команды в высшей лиге Италии. В прошлом туре они уступили «Сассуоло» со счетом 1:4.

Что касается «Удинезе», то «зебры» потерпели второе поражение кряду на старте турнира – ранее они проиграли «Вероне» (0:1).

В следующем туре «Специя» отправится в гости к «Милану», а «Удинезе» примет у себя «Рому».