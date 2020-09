Шкриньяр останется в «Интере», несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Как сообщил спортивный директор миланского клуба Пьеро Аузилио, английский клуб вел переговоры по поводу приобретения 25-летнего словака, однако клуб не собирается продавать своего футболиста этой осенью.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года. В минувшем сезоне центральный защитник сыграл в 42 матчах и сделал две голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Inter sport director: “Milan Skriniar will stay at Inter, we talked with Tottenham, but he’s not on the market”. #THFC