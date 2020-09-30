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30 сентября 21:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Атлетико» сыграл вничью с «Уэской»

Суарес провел на поле 61 минуту и не забил.

Матч 4-го тура чемпионата Испании «Уэска» – «Атлетико» завершился вничью 0:0.

Бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес вышел в стартовом составе «Атлетико» и провел на поле 61 минуту, после чего Диего Симеоне заменил уругвайца на Диего Косту.

«Уэска» занимает 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав три очка в четырех встречах и не одержав ни одной победы.

«Атлетико» пока сыграл в чемпионате две встречи, набрал четыре очка и находится на восьмом месте. 27 сентября команда Симеоне дома разгромила «Гранаду» со счетом 6:1.

3 октября состоятся матчи «Атлетико» – «Вильярреал» и «Эльче» – «Уэска».

источник: «Советский спорт»
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