«Аталанта» разгромила «Лацио» благодарю дублю Гомеса

Перенесенный матч первого тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Лацио» завершился со счетом 1:4.

После первого тайма гости из Бергамо вели 3:0. На 10-й минуте счет открыл Робин Госенс, а затем ворота римлян поразили Ханс Хатебур (32) и Алехандро Гомес (41).

Команда Симоне Индзаги «размочила» счет на 57-й стараниями эквадорского нападающего Фелипе Кайседо, но спустя четыре минуты капитан «Аталанты» Гомес вновь сделал перевес своей команды крупным, оформив дубль после передачи украинца Руслана Малиновского.

«Аталанта» стартовала в чемпионате 26 сентября с выездной победы над «Торино» со счетом 4:2.

У команды Джан Пьеро Гасперини шесть очков и она поднялась на второе место.