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01 октября 00:32
автор: Виктор Шарафудинов

«Реал» обыграл «Вальядолид», а «Эльче» – «Эйбар»

Завершились два матча четвертого тура испанской примеры.

Чемпион Испании «Реал» у себя в Мадриде обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0. «Эйбар» на своем поле уступил «Эльче» с результатом 0:1.

«Реалу» победу принес точный удар бразильца Винисиуса на 65-й минуте.

В игре «Эйбар» – «Эльче» единственный гол на 37-й минуте забил аргентинский нападающий Лукас Бойе.

«Реал» с семью очками после трех игр занимает третье место.

«Эльче» находится на 17-м (три очка после двух матчей), «Вальядолид» – 18-й (4 игры, 2 очка), а «Эйбар» занимает предпоследнее 19-е место (4 игры, 1 очко).

3 октября состоятся матчи «Вальядолид» – «Эйбар» и «Эльче» – «Уэска». «Реал» 4 октября сыграет в гостях с «Леванте».

источник: «Советский спорт»
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«Реал» обыграл «Вальядолид», а «Эльче» – «Эйбар»
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