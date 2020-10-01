«Реал» обыграл «Вальядолид», а «Эльче» – «Эйбар»

Стали известны все участники Лиги чемпионов. «Краснодар» попал в 3-ю корзину, а «Локомотив» – в 4-ю

Жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в швейцарской Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени, а матчи первого тура будут сыграны 20 и 21 октября.