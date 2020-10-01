«Реал» обыграл «Вальядолид», а «Эльче» – «Эйбар»

Чемпион Испании «Реал» у себя в Мадриде обыграл «Вальядолид» со счетом 1:0. «Эйбар» на своем поле уступил «Эльче» с результатом 0:1.
«Реалу» победу принес точный удар бразильца Винисиуса на 65-й минуте.
В игре «Эйбар» – «Эльче» единственный гол на 37-й минуте забил аргентинский нападающий Лукас Бойе.
«Реал» с семью очками после трех игр занимает третье место.
«Эльче» находится на 17-м (три очка после двух матчей), «Вальядолид» – 18-й (4 игры, 2 очка), а «Эйбар» занимает предпоследнее 19-е место (4 игры, 1 очко).