Мурад Мусаев: «Краснодар» показал, что у нас есть команда. Мы сделали этот важный шаг

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал историческую победу клуба в ответном матче плей-офф раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа (2:1 в Салониках).

«Сначала было много эмоций в раздевалке, танцы, – рассказал Мусаев в эфире «Матч ТВ». – Ребята выплеснули все эти эмоции, потом мы немного поговорил

Испытывали сегодня большие трудности с составом. У Берга было повреждение, у Петрова, Виктор Классон играет без замен после 14 месяцев восстановления от травмы.

«Краснодар» играет всегда в красивый футбол. Но чтобы добиваться больших целей, надо уметь терпеть и побеждать в таких матчах. Я очень рад, что мы сегодня смогли это сделать. Мы показали характер, что у нас есть команда, и сделали этот важный шаг.

Почему играли с «Сочи» основным составом? У нас не очень большая скамейка, и не было равноценных замен, без потери качества. «Сочи» – очень сложный соперник, они по праву наверху таблицы, и нам не хотелось разделять турниры. Поэтому играли сильнейшим составом и с «Сочи», и сегодня.