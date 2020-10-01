Юрий Газинский: Понимали, что просто не будет, но мы вытерпели

Полузащитник ФК «Краснодар» Юрий Газинский прокомментировал игру своей команды в ответной встрече против греческого ПАОКа в плей-офф раунде Лиги чемпионов (2:1 на выезде).

«На самом деле мы ожидали, что матч будет сложный, – отметил Газинский в послематчевом интервью для телеканала «Матч ТВ». – Понятно, что на этом уровне простых матчей не бывает, что и первый домашний матч показал. Сегодня понимали, что просто не будет, но мы вытерпели. Может быть, не совсем получалось все хорошо именно в атакующем футболе, но на данном этапе, наверное, было важнее добиться победы».

Ранее «Краснодар» дома тоже выиграл у ПАОКа с результатом 2:1.