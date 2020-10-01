Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов: Всем, кто говорит, что РПЛ дно

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов, опубликовав видео в инстаграме.
«Не было офсайда, давай, родные. Молодцы. Всем, кто говорит, что РПЛ дно. Достали уже отмазываться. Браво!», – заявил Дзюба.
В плей-офф раунде «Краснодар» дважды обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1. Сначала дома, а затем на выезде.
Ранее прямые путевки в основную сетку получили «Зенит» и московский «Локомотив», две лучшие команды РПЛ минувшего сезона.
Жеребьевка групповой стадии состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени