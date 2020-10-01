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01 октября 01:35
автор: Виктор Шарафудинов

Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов: Всем, кто говорит, что РПЛ дно

Впервые в истории Россия будет представлена на групповой стадии сразу тремя командами.

Нападающий «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов, опубликовав видео в инстаграме.

«Не было офсайда, давай, родные. Молодцы. Всем, кто говорит, что РПЛ дно. Достали уже отмазываться. Браво!», – заявил Дзюба.

В плей-офф раунде «Краснодар» дважды обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1. Сначала дома, а затем на выезде.

Ранее прямые путевки в основную сетку получили «Зенит» и московский «Локомотив», две лучшие команды РПЛ минувшего сезона.

Жеребьевка групповой стадии состоится 1 октября и начнется в 18:00 по московскому времени

источник: Instagram
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