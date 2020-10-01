Тренер ПАОКа Феррейра: В игре против «Краснодара» все решили мелочи

Главный тренер ПАОКа Абел Феррейра дал комментарий после поражения в ответном матче против «Краснодара» на своем поле (1:2).
«Все решили мелочи, – цитирует слова Феррейры официальный сайт УЕФА. – Матч получился равным, но везение оказалось на стороне нашего соперника, забившего дважды. Все что я сейчас скажу, может быть воспринято как оправдание. Мы должны были действовать иначе после того, как сравняли счет. Но в итоге мы пропустили еще один».
В первом матче 22 сентября вице-чемпион Греции уступил зелено-черным в гостях с таким же счетом 1:2.
«Краснодар» впервые в истории пробился на групповую стадию Лигу чемпионов, а ПАОК далее будет играть в Лиге Европы.
источник: UEFA (УЕФА)