ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
01 октября 06:31

Маркус Берг: Возможно, это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов

Нападающий «Краснодара» прокомментировал победу клуба в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого ПАОКа (2:1).

- Я сейчас очень взволнован, потому что квалификация стала большим событием для клуба и для меня лично. Возможно, это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Это была тяжелая игра, все ребята боролись. ПАОК был очень хорош, но мы заслужили победу, - цитирует Берга пресс-служба УЕФА.

В первом матче команда Мурада Мусаева обыграла ПАОК на своем поле с таким же счетом 2:1.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЕС разрабатывает правила, заставящие крупные технологические компании делиться даннымиLand Rover Discovery удостоен премии «Внедорожник года»Kia Sorento (2020) цена и версии для РоссииМОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на ОлимпиадеЖенщина в невидимом купальнике возмутила посетителей бассейнаБольше никаких тайн: с кем Кабаева прожила много лет
Матвей Сафонов: Хочу сыграть против лучших и посмотреть, чего мы стоим
Голкипер «Краснодара» после выхода команды в групповой этап Лиги заявил, что у него нет предпочтений относительно соперников.
01.10.2020 06:48
Футбол
Курс рубля обрушил трансферные перспективы «Локомотива»
История о том, как "Локомотив" решил подставить Манджукича с контрактом.
Маркус Берг: Возможно, это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов
Нападающий «Краснодара» прокомментировал победу клуба в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого ПАОКа (2:1).
01.10.2020 06:31
Футбол
Игорь Смольников: Смогли принести в Краснодар мечту под названием Лига чемпионов
Защитник «Краснодара» прокомментировал победу клуба в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого ПАОКа (2:1).
01.10.2020 06:15
Футбол
Тренер ПАОКа Феррейра: В игре против «Краснодара» все решили мелочи
Клуб из Салоник дважды проиграл «быкам» в плей-офф раунде Лиги чемпионов.
01.10.2020 01:56
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дзюба отреагировал на выход «Краснодара» в Лигу чемпионов: Всем, кто говорит, что РПЛ дно
Впервые в истории Россия будет представлена на групповой стадии сразу тремя командами.
01.10.2020 01:35
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Игорь Смольников: Весь Краснодар с нетерпением ждет Лигу чемпионов
Россия впервые будет представлена в главном клубном турнире Европы сразу тремя клубами.
01.10.2020 01:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика