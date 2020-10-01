Маркус Берг: Возможно, это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов

- Я сейчас очень взволнован, потому что квалификация стала большим событием для клуба и для меня лично. Возможно, это мой последний шанс сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Это была тяжелая игра, все ребята боролись. ПАОК был очень хорош, но мы заслужили победу, - цитирует Берга пресс-служба УЕФА.

В первом матче команда Мурада Мусаева обыграла ПАОК на своем поле с таким же счетом 2:1.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.