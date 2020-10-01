Матвей Сафонов: Хочу сыграть против лучших и посмотреть, чего мы стоим

- С кем я хочу сыграть сейчас, против Месси или Салаха? У меня нет никаких предпочтений. Я хочу сыграть против лучших и посмотреть, чего мы стоим, - передает слова Сафонова пресс-служба УЕФА.

Напомним, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.