Сергей Ташуев: «Краснодар» по делу вышел в группу Лиги чемпионов

- «Краснодар» наступил на горло собственной песне и, прежде всего, качественно сыграл в обороне, не бросался в прессинг сумасшедший. Молодцы, все правильно сработали, выдержали давление, напряженность и в конце концов поймали пространство и использовали свои шансы. Закономерная победа, «Краснодар» по делу вышел в группу Лиги чемпионов, - цитирует Ташуева ТАСС.

Отметим, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.