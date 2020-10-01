Прядкин поздравил «Краснодар» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов

- Поздравляю «Краснодар» с выходом в групповой этап Лиги чемпионов. Очень рад за всех игроков, тренерский штаб, руководителей и болельщиков. Исторический вечер для всех поклонников нашего футбола, ведь впервые в группе Лиги чемпионов Россию представят три клуба, - передает слова Прядкина ТАСС.

Отметим, что «Краснодар» впервые в своей истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Кроме этого, никогда прежде в основной сетке турнира Россия не была представлена сразу тремя командами - компанию зелено-черным составят «Зенит» и «Локомотив».

Добавим, что жеребьевка группового этапа состоится 1 октября в Женеве и начнется в 18:00 по московскому времени.