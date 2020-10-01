Гол Коряна в ворота «Краснодара» признан лучшим в сентябре в РПЛ

Как сообщает пресс-служба лиги, за гол хавбека подмосковной команды проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».
Отмечается, что болельщики выбрали лучшим гол Николы Влашича в ворота «Спартака».
Напомним, что Корян оформил в дубль в матче восьмого тура с «Краснодаром» (2:7).
☄ Потрясающий гол Аршака Коряна в ворота «Краснодара» стал лучшим в сентябре! 👏— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2020
📊 За гол Коряна проголосовали эксперты РПЛ и Матч Премьер, болельщики выбрали лучшим гол Николы Влашича в ворота «Спартака» 🔝#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/NPRxcvTl8q
источник: РПЛ