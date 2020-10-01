Гол Коряна в ворота «Краснодара» признан лучшим в сентябре в РПЛ

Как сообщает пресс-служба лиги, за гол хавбека подмосковной команды проголосовали эксперты РПЛ и «Матч Премьер».

Отмечается, что болельщики выбрали лучшим гол Николы Влашича в ворота «Спартака».

Напомним, что Корян оформил в дубль в матче восьмого тура с «Краснодаром» (2:7).