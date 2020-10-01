Президент «Томи» поставил перед Кержаковым задачу сохранить клуб в ФНЛ

- Главная задача для нашей «Томи» на этот сезон - сохранить команду в Футбольной национальной лиге. Ресурсы для этого есть, и вам - карты в руки, - цитирует ТАСС слова Жвачкина.

Напомним, что 7 сентября «Томь» объявила об уходе из команды главного тренера Василия Баскакова. 24-го числа на его должность был назначен Кержаков, подписавший контракт с командой до конца текущего сезона.

Добавим, после 12 туров «Томь» с тремя очками занимает последнее, 22-е место, в турнирной таблице ФНЛ.