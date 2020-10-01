Тедеско – лучший тренер РПЛ в сентябре

Как сообщает пресс-служба лиги, Тренера «Спартака» во второй раз подряд единогласно выбрали представители РПЛ, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

Отметим, что под руководством немецкого специалиста красно-белые провели три встречи в сентябре, одержав две победы и потерпев одно поражение.