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01 октября 13:05

Владислав Радимов: Чем «Спартак» сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать чемпионат

Главный тренер «Зенита-2» поделился ожиданиями от матча десятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком».

- Очень интригующе, что обе команды подходят к субботней игре в лидерах. Мое отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать этот чемпионат, - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (Мск).

Отметим, что после девяти туров «Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» занимает второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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