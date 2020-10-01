Владислав Радимов: Чем «Спартак» сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать чемпионат

- Очень интригующе, что обе команды подходят к субботней игре в лидерах. Мое отношение к «Спартаку» понятно. Но я всегда говорил: чем он сильнее, тем интереснее с ним бороться и выигрывать этот чемпионат, - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, что встреча состоится 3 октября в Москве на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 (Мск).

Отметим, что после девяти туров «Зенит», набрав 20 очков, возглавляет турнирную таблицу РПЛ, «Спартак» занимает второе место, уступая петербургскому клубу лишь по дополнительным показателям.