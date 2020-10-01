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«Ростов» объявил о переходе Шомуродова в «Дженоа»
01 октября 14:14
автор: Виктор Шарафудинов

«Ростов» объявил о переходе Шомуродова в «Дженоа»

По информации Transfermarkt, цена трансфера составила 8 миллионов евро.

Официальный сайт ФК «Ростов» объявил о том, что 25-летний нападающий Элдор Шомуродов продолжит карьеру в итальянском клубе «Дженоа» после того, как было достигнуто соглашение по трансферу.

Форвард сборной Узбекистана перешел в ростовскую команду в июле 2017 года из такшентского «Бунедкора». За три года Шомуродов сыграл 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 результативных передач. Самым результативным для Элдора стал минувший в сезон, в котором он отметился 11 голами в чемпионате России.

«Мы благодарны Элдору за его самоотдачу, голы и вклад, который он внес в успехи команды!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба.

источник: ФК «Ростов»
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