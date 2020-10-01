Арташес Арутюнянц: Элдора Шомуродова ждет большое путешествие в европейском футболе

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц прокомментировал переход Элдора Шомуродова в клуб серии А «Дженоа».

«После долгих переговоров нами было принято предложение от клуба «Дженоа», – цитирует слова Арутюнянца официальный сайт ростовчан. – Уверен, что Элдора ждет большое путешествие в европейском футболе. Его переход в наш клуб совпал с тем периодом, когда я стал президентом «Ростова», поэтому спустя годы могу сказать, что Элдор – умный, скромный и хороший человек в том числе вне футбольного поля. Эти качества очень важны в современном мире, и я желаю ему оставаться таким же всегда. Мы не говорим Элдору прощай, убежден, что он останется нашим другом и болельщиком «Ростова».

По неофициальной информации, «Дженоа» согласилась заплатить 8 миллионов евро за трансфер Шомуродова, который играл за «Ростов» с июля 2017 года. Всего Элдор сыграл за желто-синих 91 матч, забив 18 мячей и сделав 12 голевых передач.