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01 октября 14:33
автор: Виктор Шарафудинов

Дуглас Коста отказался уходить из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Бразилец выступает за туринский клуб с 2017 года.

Calciomercato.com сообщает, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

30-летний Коста надеется убедить нового тренера «Старой синьоры» Андреа Пирло в том, что он еще сможет помочь команде. В этой ситуации «Ювентус» может рассмотреть возможность продажи других футболистов, у которых нет твердого места в основном составе.

Действующий контракт Дугласа рассчитан до 30 июня 2022 года. Он перешел в туринский клуб из «Баварии» в июле 2018-го за 40 млн евро. В минувшем сезоне бразилец отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами в 29 матчах.

источник: Calciomercato.com
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