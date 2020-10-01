Дуглас Коста отказался уходить из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

Calciomercato.com сообщает, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Бразилии Дуглас Коста отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

30-летний Коста надеется убедить нового тренера «Старой синьоры» Андреа Пирло в том, что он еще сможет помочь команде. В этой ситуации «Ювентус» может рассмотреть возможность продажи других футболистов, у которых нет твердого места в основном составе.

Действующий контракт Дугласа рассчитан до 30 июня 2022 года. Он перешел в туринский клуб из «Баварии» в июле 2018-го за 40 млн евро. В минувшем сезоне бразилец отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами в 29 матчах.