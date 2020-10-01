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01 октября 15:10
автор: Виктор Шарафудинов

«Ленинградец» по пенальти обыграл «Чертаново» в Кубке России

Команды выступают в группе 4 вместе с «Уфой».

Основное время матча второго тура группового этапа Кубка России «Ленинградец» – «Чертаново» завершилось вничью 0:0. В серии пенальти «Ленинградец» одержал победу 6:5 и набрал два очка.

В группе 4 лидирует «Уфа», имея три очка благодаря победе над «Ленинградцем» 16 сентября (1:0 на выезде).

У команды из Ленинградской области два очка после двух игр, и она потеряла шансы на выход в 1/8 финала.
У «Чертаново» перед заключительным туром одно очко. 21 октября московская команда примет «Уфы» на своем поле.

Победитель группы получит право выступить в 1/8 финала.

источник: «Советский спорт»
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