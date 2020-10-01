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Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого и Рассказова
01 октября 16:29
автор: Виктор Шарафудинов

Тульский «Арсенал» арендовал у «Спартака» Ломовицкого и Рассказова

После девяти «оружейники» занимают 12-е место в чемпионате РПЛ, набрав восемь очков.

Официальный сайт «Арсенала» сообщил о том, что тульский клуб взял в аренду у московского «Спартака» двух 22-летних футболистов: защитника Николая Рассказова и полузащитника Александра Ломовицкого.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Ломовицкий получил 27-й номер, а Рассказов – 92-й.

Ранее Ломовицкий уже играл за «Арсенал» в минувшем сезоне на правах аренды (24 матча и два гола). Текущий чемпионат Александр начал в составе «Химок», забив два мяча в восьми встречах, но в конце сентября арендное соглашение красно-белых и подмосковного клуба было расторгнуто.

Рассказов дебютировал в главной команде «Спартака» в сезоне-2018/19 и с тех пор сыграл за красно-белых 50 матчей, забив два мяча и сделав две результативных передачи. В нынешнем сезоне защитник провел лишь одну встречу – в первенстве ФНЛ за «Спартак-2».

источник: ФК «Арсенал» (Тула)
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