«Барселона» объявила о трансфере защитника Деста из «Аякса»

Официальный сайт «Барселоны» сообщил о том, что клуб достиг соглашения с «Аяксом» о переходе 19-летнего правого защитника сборной США Сержиньо Деста.

Контракт заключен до 30 июня 2025 года. При этом в соглашении прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Дест дебютировал в составе главной команды «Аякса» 27 июля 2019 года в игре за Суперкубок Голландии против ПСВ (2:0). Всего он сыграл за амстердамский клуб 38 матчей, забив два гола и сделав шесть результативных передач.