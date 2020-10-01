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01 октября 16:50
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» объявила о трансфере защитника Деста из «Аякса»

Амстердамский клуб получит 21 миллион евро.

Официальный сайт «Барселоны» сообщил о том, что клуб достиг соглашения с «Аяксом» о переходе 19-летнего правого защитника сборной США Сержиньо Деста.

Контракт заключен до 30 июня 2025 года. При этом в соглашении прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Дест дебютировал в составе главной команды «Аякса» 27 июля 2019 года в игре за Суперкубок Голландии против ПСВ (2:0). Всего он сыграл за амстердамский клуб 38 матчей, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Сержиньо родился и вырос в Голландии, но принял решение играть за сборную США, поскольку его отец гражданин Соединенных Штатов.

источник: ФК «Барселона»
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