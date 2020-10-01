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01 октября 18:22
автор: Виктор Шарафудинов

РФС номинировал Дзюбу и Семака на премию «Гордость России»

Награду вручает министерство спорта Российской Федерации.

Российский футбольный союз номинировал пятерых человек на премию министерства спорта РФ «Гордость России».

Заявление службы коммуникаций РФС были процитировано «РИА Новости»:

«На исполкоме РФС были утверждены кандидаты на премию министерства спорта РФ Артем Дзюба, Сергей Семак, Анна Кожникова и Елена Фомина номинированы на премию «Гордость России: спортсмен года, спортсменка года, тренер года». Виктор Понедельник – на премию «Эпоха в спорте».

Семак – главный тренер чемпиона России «Зенита», за который играет капитан национальной команды страны Артем Дзюба.

Фомина возглавляет женскую сборную России и женскую команду московского «Локомотива». Кожникова выступает за «Локомотив» и сборную в качестве нападающей.

Понедельник в 1960 году помог сборной СССР выиграть первый чемпионат Европы, забив победный гол советской команды в финале против сборной Югославии.

источник: «РИА Новости»
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