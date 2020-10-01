РФС номинировал Дзюбу и Семака на премию «Гордость России»

Российский футбольный союз номинировал пятерых человек на премию министерства спорта РФ «Гордость России».

Заявление службы коммуникаций РФС были процитировано «РИА Новости»:

«На исполкоме РФС были утверждены кандидаты на премию министерства спорта РФ Артем Дзюба, Сергей Семак, Анна Кожникова и Елена Фомина номинированы на премию «Гордость России: спортсмен года, спортсменка года, тренер года». Виктор Понедельник – на премию «Эпоха в спорте».

Семак – главный тренер чемпиона России «Зенита», за который играет капитан национальной команды страны Артем Дзюба.

Фомина возглавляет женскую сборную России и женскую команду московского «Локомотива». Кожникова выступает за «Локомотив» и сборную в качестве нападающей.