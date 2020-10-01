Тренер «Сочи» Федотов получил дисквалификацию за споры с арбитром

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов не поможет команде в ближайших двух матчах. Он получил дисквалификацию за споры с арбитром. Об этом заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Федотов Владимир Валентинович дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тыс. рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады.

Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения – это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован», – цитирует Григорьянца ТАСС.

Добавим, что Федотов был недоволен решением рефери удалить с поля Кирилла Заику. Позже специалист извинился за свое поведение.