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01 октября 18:34
автор: Артур Гичунцев

«Присматривался недолго». Глушаков – о переходе в «Химки»

Ранее полузащитник выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат».

Новичок «Химок» Денис Глушаков дал комментарий после подписания контракта. Напомним, 1 октября 33-летний футболист подписал соглашение до конца текущего сезона.

«Это новый проект. Как мне объяснили, строится новая команда. Время покажет, как команда будет выступать. Присматривался недолго. Было общение, об этом писала пресса. Но (в «Химках») произошла смена руководства. Возможно, что и раньше оказался бы здесь.

В четверг провел первую тренировку с «Химками». Когда проведу дебютный матч за команду? Главный тренер посмотрит на мое функциональное состояние и физические кондиции, после чего примет решение. Я же все это время тренировался, а не кукурузу охранял.

В «Химках» есть ребята, которые играли в РПЛ, имеют большой опыт. Дружная команда, есть коллектив, благодаря чему, наверное, они и взяли очки у «Динамо». Есть к чему стремиться, у «Химок» все впереди», – цитирует Глушакова «Матч ТВ».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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