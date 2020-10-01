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01 октября 18:40
автор: Виктор Шарафудинов

Пермской «Звезде» и ярославскому «Шиннику» засчитали технические поражение в Кубке России

Команды не смогли провести своим матча из-за коронавируса.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение засчитать технические поражения пермской «Звезде» и ярославскому «Шиннику» в несостоявшихся матчах группового этапа Кубка России.

Об этом в интервью ТАСС рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц:

«Звезде» и «Шиннику» засчитаны технические поражения со счетом 0:3 в кубковых матчах».

29 сентября «Звезда» не смогла сыграть в Перми с «Оренбургом» после нескольких положительных тестов на коронавирус в команде.

Эта же причина помешала «Шиннику» отправиться на выездную встречу против ногинского «Знамени», которая должна была состояться 1 октября.

источник: ТАСС
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