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01 октября 19:15
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» оказался в одной группе Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»

В Женеве идет жеребьевка группового этапа.

Чемпион России «Зенит» на групповой стадии Лиги чемпионов выступит в группе F с дортмундской «Боруссией» и римским «Лацио». Из четвертой корзины в квартет попал чемпион Бельгии «Брюгге».

С «Боруссией» петербургский клуб встречался в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2013/14. 25 февраля 2014 года «Зенит» на своем поле еще под руководством Лучано Спаллетти проиграл команде Юргена Клоппа 2:4.

19 марта во время ответной игры в Дортмунде «Зенитом» руководил уже Сергей Семак, бывший ассистент итальянского тренера. Бело-сине-голубые в Германии выиграли 2:1, но уступили по сумме двух игр. После той встречи Семак сдал дела Андре Виллашу-Боушу, оставшись в штабе португальца.

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь станет известен позднее.

источник: «Советский спорт»
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