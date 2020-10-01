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01 октября 19:20
автор: Виктор Шарафудинов

«Краснодар» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Челси», «Севильей» и «Ренном»

Зелено-черные дебютируют в главном клубном турнире Европы.

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов дебютант турнира «Краснодар» оказался в группе E с чемпионом Испании мадридским «Реалом», лондонским «Челси», а также с французским клубом «Ренн».

В прошлом «Краснодар» встречался только с «Севильей». Осенью 2018 года пути команд пересеклись на групповой стадии Лиги Европы. 4 октября команда Мурада Мусаева одержала волевую победу в домашнем матче со счетом 2:1, а 13 декабря проиграла в Испании 0:3, что, впрочем, не помешало зелено-черным выйти из группы и пробиться в 1/16 финала.

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь станет известен позднее.

источник: «Советский спорт»
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