«Краснодар» в Лиге чемпионов попал в одну группу с «Челси», «Севильей» и «Ренном»

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов дебютант турнира «Краснодар» оказался в группе E с чемпионом Испании мадридским «Реалом», лондонским «Челси», а также с французским клубом «Ренн».

В прошлом «Краснодар» встречался только с «Севильей». Осенью 2018 года пути команд пересеклись на групповой стадии Лиги Европы. 4 октября команда Мурада Мусаева одержала волевую победу в домашнем матче со счетом 2:1, а 13 декабря проиграла в Испании 0:3, что, впрочем, не помешало зелено-черным выйти из группы и пробиться в 1/16 финала.

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь станет известен позднее.