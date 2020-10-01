«Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

Московский «Локомотив» по итогам жеребьевки оказался в группе A. Соперниками железнодорожников станут мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь станет известен позднее.

С «Баварией» железнодорожники встречались 25 лет назад в 1/32 финала Кубка УЕФА. 12 сентября 1995 года «Локомотив» выиграл в Мюнхене 1:0 благодаря голу Евгения Харлечева на 71-й минуте, однако в ответной игре 26 сентября уступил в Москве 0:5.

В двух предыдущих сезона путь московского клуба уже дважды пересекался с дорогой мадридского «Атлетико». В марте 2018 года команда Юрия Семина дважды проиграла «матрасникам» с крупным счетом в 1/8 финала Лиги Европы (0:3 в гостях и 1:5 дома).

В прошлом же году «Локо» и «Атлетико» тоже играли на групповой стадии Лиги чемпионов, и железнодорожники дважды уступили с одинаковым счетом 0:2 – 1 октября в Москве и 11 декабря в Мадриде.