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01 октября 19:20
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» сыграет в Лиге чемпионов «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

Впервые в истории в основной стадии турнира в групповую стадию пробились сразу три российские команды.

Московский «Локомотив» по итогам жеребьевки оказался в группе A. Соперниками железнодорожников станут мюнхенская «Бавария», мадридский «Атлетико» и «Ред Булл Зальцбург».

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь станет известен позднее.

С «Баварией» железнодорожники встречались 25 лет назад в 1/32 финала Кубка УЕФА. 12 сентября 1995 года «Локомотив» выиграл в Мюнхене 1:0 благодаря голу Евгения Харлечева на 71-й минуте, однако в ответной игре 26 сентября уступил в Москве 0:5.

В двух предыдущих сезона путь московского клуба уже дважды пересекался с дорогой мадридского «Атлетико». В марте 2018 года команда Юрия Семина дважды проиграла «матрасникам» с крупным счетом в 1/8 финала Лиги Европы (0:3 в гостях и 1:5 дома).

В прошлом же году «Локо» и «Атлетико» тоже играли на групповой стадии Лиги чемпионов, и железнодорожники дважды уступили с одинаковым счетом 0:2 – 1 октября в Москве и 11 декабря в Мадриде.

Был в истории взаимоотношений команд и еще один матч – ничья 3:3 в Черкизово 25 октября 2007 года на групповом этапе Кубка УЕФА.

источник: «Советский спорт»
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