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01 октября 19:25
автор: Виктор Шарафудинов

В Женеве завершилась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

32 лучших клубов континента узнали своих соперников.

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 32 команды были распределены по восьми группам.

Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь будет известен позднее.

В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Восемь клубов, которые займут третьим местам, затем выступят в 1/16 финала Лиги Европы.

Группа A

«Бавария» (Мюнхен, Германия)

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)

«ЛОКОМОТИВ» (Москва, Россия)

Группа B

«Реал» (Мадрид, Испания)

«Шахтер» (Донецк, Украина)

«Интер» (Милан, Италия)

«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)

Группа C

«Порту» (Португалия)

«Манчестер Сити» (Англия)

«Олимпиакос» (Пирей, Греция)

«Марсель» (Франция)

Группа D

«Ливерпуль» (Англия)

«Аякс» (Амстердам, Голландия)

«Аталанта» (Бергамо, Италия)

«Мидтилланд» (Хернинг, Дания)

Группа E

«Севилья» (Испания)

«Челси» (Лондон, Англия)

«КРАСНОДАР» (Россия)

«Ренн» (Франция)

Группа F

«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург, Россия)

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)

«Лацио» (Рим, Италия)

«Брюгге» (Бельгия)

Группа G

«Ювентус» (Турин, Италия)

«Барселона» (Испания)

«Динамо» (Киев, Украина)

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)

Группа H

«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)

«Манчестер Юнайтед» (Англия)

«РБ Лейпциг» (Германия)

«Истанбул Башакшехир» (Стамбул Турция)

источник: «Советский спорт»
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