В Женеве завершилась жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов

Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. 32 команды были распределены по восьми группам.
Матчи первого тура пройдут 20 и 21 октября. Календарь будет известен позднее.
В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Восемь клубов, которые займут третьим местам, затем выступят в 1/16 финала Лиги Европы.
Группа A
«Бавария» (Мюнхен, Германия)
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
«Ред Булл Зальцбург» (Австрия)
«ЛОКОМОТИВ» (Москва, Россия)
Группа B
«Реал» (Мадрид, Испания)
«Шахтер» (Донецк, Украина)
«Интер» (Милан, Италия)
«Боруссия» (Менхенгладбах, Германия)
Группа C
«Порту» (Португалия)
«Манчестер Сити» (Англия)
«Олимпиакос» (Пирей, Греция)
«Марсель» (Франция)
Группа D
«Ливерпуль» (Англия)
«Аякс» (Амстердам, Голландия)
«Аталанта» (Бергамо, Италия)
«Мидтилланд» (Хернинг, Дания)
Группа E
«Севилья» (Испания)
«Челси» (Лондон, Англия)
«КРАСНОДАР» (Россия)
«Ренн» (Франция)
Группа F
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург, Россия)
«Боруссия» (Дортмунд, Германия)
«Лацио» (Рим, Италия)
«Брюгге» (Бельгия)
Группа G
«Ювентус» (Турин, Италия)
«Барселона» (Испания)
«Динамо» (Киев, Украина)
«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия)
Группа H
«Пари Сен-Жермен» (Париж, Франция)
«Манчестер Юнайтед» (Англия)
«РБ Лейпциг» (Германия)
«Истанбул Башакшехир» (Стамбул Турция)