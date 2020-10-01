УЕФА назвал Левандовски лучшим форвардом прошлого сезона, Нойера – лучшим голкипером

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим форвардом прошлого сезона по версии УЕФА.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern München (@fcbayern) 1 Окт 2020 в 9:07 PDT

В минувшей компании поляк отыграл в Лиге чемпионов 10 матчей, забил 15 голов и отдал шесть голевых передач.

Отмечается, что его партнер по команде – голкипер «Баварии» Мануэль Нойер назван лучшим вратарем. Капитан команды отыграл 11 встреч, пропустил восемь мячей и провел шесть «сухих» матчей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Bayern München (@fcbayern) 1 Окт 2020 в 8:22 PDT

Наконец, лучшим защитником прошлого сезона назван футболист мюнхенского гранда Йозуа Киммих. В его активе 11 матчей, два гола и четыре голевых паса.