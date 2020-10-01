Марко Николич: Будем биться со всеми. Должны сделать все возможное и верить в себя

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов.

«У нас в группе победитель прошлой Лиги чемпионов, «Атлетико», с которым мы играли в прошлом сезоне, а также австрийский «Зальцбург», – цитирует сербского тренера официальный сайт клуба. – Не могу сказать, доволен я или нет – это Лига чемпионов, и любая группа будет сложной. Я просто счастлив, что мы попали в число 32-х лучших команд Европы. Будем биться и постараемся сделать все возможное, чтобы успешно представлять наш клуб и весь российский футбол на европейской арене.

«Бавария» – чемпион Европы, команда, которая всегда играет на сто процентов. Я счастлив, что мы попробуем силы против них. Мы должны сделать все возможное и верить в себя.

Мне нравится игра «Атлетико» и стиль Симеоне – как он работает, выбирает футболистов. Интересно сыграть с «Атлетико». Мы будем биться со всеми.

Завтра на тренировке мы будем говорить о «Химках». Сейчас это самый важный матч. Потом будет перерыв на сборные, потом возобновится чемпионат. Будем спокойно готовиться к каждой игре и в Лиге чемпионов идти шаг за шагом. Постараемся оставить хорошее впечатление и набрать очки».