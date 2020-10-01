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01 октября 20:48
автор: Виктор Шарафудинов

УЕФА разрешил заполнять трибуны на 30% на матчах еврокубков и национальных сборных

Решение было принято по итогам игры за Суперкубок Европы между «Баварией» и «Севильей».

Официальный сайт УЕФА сообщил, что Европейский союз футбольных ассоциаций разрешил заполнять трибуны стадионов на 30 процентов на матчах групповых этапов еврокубков и встречах национальных сборных, которые пройдут в октябре и ноябре.

Вот, что заявил президент УЕФА Александер Чеферин:

«Сегодняшнее решение – это первый разумный шаг, который ставит здоровье болельщиков на первое место и соблюдает законы каждой страны. Хотя COVID у всех нас общий враг, разные страны имеют разные подходы и разные проблемы в любой момент. Это решение дает местным властям гораздо большую гибкость в отношении допуска болельщиков, чем это было раньше, всегда с учетом оценки местных властей».

После рестарта сезона-2019/20 в августе все матчи под эгидой УЕФА проходили при пустых трибунах. Первой игрой, на которой разрешили частично заполнить трибуны, стал матч за Суперкубок Европы в Будапеште. 24 сентября «Бавария» обыграла «Севилью» со счетом 2:1.

источник: UEFA (УЕФА)
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