Барриос – о жеребьевке ЛЧ: Прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос дал комментарий клубной пресс-службе после окончания жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«У нас отличная группа. Еще одна прекрасная возможность, чтобы проявить себя с лучшей стороны. Думаю, матчи против всех соперников будут сложными, потому что каждая команда нашего квартета сделает все возможное, чтобы пройти в следующий раунд.

Сравнение с прошлогодней группой? Обе группы сильные, будем надеяться, что сделаем все, что от нас зависит, для итогового успеха», – сказал колумбиец.